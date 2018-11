Buchautor

Franziska Gehm

Franziska Gehm, geboren 1974 in Sondershausen, ist eine deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin. Sie studierte Anglistik, Psychologie und Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Sie arbeitete bei einem Radiosender in Wien und einem Gymnasium in Dänemark. Heute lebt sie in München.