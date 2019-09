Buchautor

Frank Thiess

Frank Theodor Thiess , 1890 in Eluisenstein bei Uexküll im heutigen Lettland geboren, war Redakteur beim "Berliner Tageblatt", Dramaturg in Stuttgart, Theaterkritiker in Hannover und ab 1923 freier Schriftsteller in Berlin. Er blieb auch nach 1933 in Deutschland und schrieb weiter Romane, nach . Er starb 1977 Darmstadt.