Buchautor

Ferdinand Schmalz

Ferdinand Schmalz, geboren 1985 in Graz als Matthias Schweiger, ist ein österreichischer Dramatiker, Prosaist und Theaterwissenschaftler. Schmalz wuchs in Admont in der Obersteiermark auf. Er studierte Theaterwissenschaft und Philosophie in Wien. Am Schauspielhaus Wien und Schauspielhaus Düsseldorf war Schmalz als Regieassistent tätig. Er ist Mitglied im freien Kollektiv "mulde_17" und ist Mitbegründer des Festivals "Plötzlichkeiten", das im Juni 2012 im Theater im Bahnhof Graz erstmals stattfand. Für das Schauspielhaus Graz, Schauspiel Leipzig und das Schauspielhaus Zürich entstanden Auftragswerke. Ferdinand Schmalz lebt in Wien.