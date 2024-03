Buchautor

Femke Vindevogel

Femke Vindevogel, geboren 1978 in Gent, Belgien, studierte Musikwissenschaft und Bildende Kunst. Ihre Gedichte und Erzählungen wurden in verschiedenen Literaturzeitschriften und Anthologien veröffentlicht, u.a. Hollands Maandblad, de Poëziekrant und Tirade. 2019 erschien ihr Debütroman "Confituurwijk" ("Marmeladeviertel"), 2021 folgte ihr zweiter Roman "Backstein". Derzeit lebt sie in der Nähe von Brügge, neben der schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet sie als Musikdozentin.