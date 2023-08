Buchautor

Eve Langley

Eve Langley wurde 1904 in New South Wales geboren. In den 1920er-Jahren reiste sie als Saisonarbeiterin mit ihrer Schwester June durch Gippsland, eine Region östlich von Melbourne. Später heiratete sie, bekam drei Kinder, wurde aber wegen seelischer Störungen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Seit den Zwanzigerjahren publizierte sie regelmäßig Gedichte, doch nur zwei Romane Langleys wurden zu Lebzeiten veröffentlicht: "The Pea Pickers" im Jahr 1942 und "White Topee" (1954). Eve Langley starb im Juni 1974 in einer einsamen Hütte in den Blue Mountains, Katoomba.