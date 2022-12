Buchautor

Eva Wolfangel

Eva Wolfangel ist Wissenschaftsjournalistin, Speakerin und Moderatorin. 2019/20 war sie als Knight Science Journalism Fellow am MIT und in Harvard, wo sie unter anderem bei Barack Obamas ehemaligem Sicherheitsberater Cybersecurity studierte. Sie arbeitet frei u.a. für die Zeit, Geo und Spiegel Online. Sie recherchiert über künftige Gefahren durch Hackerangriffe. Mit ihrer Familie lebt sie in Stuttgart.