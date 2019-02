Buchautor

Eva Strittmatter

Eva Strittmatter, wurde 1930 in Neuruppin als Eva Braun geboren. Sie studierte 1947 bis 1951 Germanistik in Berlin. 1951 bis 1953 Mitarbeiterin beim Deutschen Schriftstellerverband, seit 1954 freie Schriftstellerin. Sie veröffentlichte Kritiken, Kinderbücher, Gedichte, Prosa. Heinrich-Heine-Preis 1975, Walter-Bauer-Preis 1998. Eva Strittmatter, die ab 1956 mit Erwin Strittmatter verheiratet war, starb 2011 in Berlin.