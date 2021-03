Buchautor

Eva Christina Zeller

Eva Christina Zeller, geboren 1960 in Ulm, schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke und lebt in Tübingen, direkt am Neckar. Für ihre Lyrikbände erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. Aufenthaltsstipendien führten sie nach Irland, auf eine einsame Insel im Åland-Archipel, nach Fårö, Gotland, an den Genfer See und nach Venedig. Einige der neuen Gedichte erschienen schon in "Sinn und Form" und im "Jahrbuch der Lyrik". Sie ist Mitglied im deutschen PEN.