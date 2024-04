Buchautor

Eric de Kuyper, geboren 1942 in Etterbeek/Brüssel, studierte in Paris und promovierte zu Semiotik, arbeitete als Fernsehredakteur, Filmkritiker und Proust-Übersetzer. Er war zehn Jahre lang Professor am Institut für niederländische Filmwissenschaft der Universität Nijmegen und stellvertretender Direktor des Nederlands Filmmuseum. Er dreht auch eigene Filme, die u. a. bei der Berlinale gezeigt wurden. Mit seinen Romanen, Essays und Reiseberichten gilt er als einer der wichtigsten flämischen Autoren.