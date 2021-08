Buchautor

Emran Feroz

Emran Feroz, geboren 1991, studiert Politik- und Islamwissenschaft in Tübingen. Seine Eltern flüchteten vor dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan nach Österreich. Feroz arbeitet als freier Journalist mit Fokus auf Nahost und Zentralasien, unter anderem für Die Zeit, taz, Al Jazeera und die New York Times. Er berichtet regelmäßig aus und über Afghanistan und den US-amerikanischen Drohnenkrieg und hat mit "Tod per Knopfdruck" (2017) ein Buch darüber geschrieben. Feroz ist Gründer von "Drone Memorial", einer virtuellen Gedenkstätte für zivile Drohnenopfer.