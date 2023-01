Buchautor

Ellen Tiedtke

Ellen Tiedtke, geboren 1930 in Bischofsburg, Ostpreußen, floh mit ihren Eltern Ende des Zweiten Weltkriegs nach Schwerin. Sie studierte Schauspiel in Schwerin und Leipzig und war anschließend als Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin tätig. Bekannt wurde sie vor allem durch die DDR-Kindersendung "Ellentie" (1983-1991). Ellen Tiedtke starb 2022 in Berlin.