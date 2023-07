Buchautor

Elke Ehninger

Elke Ehninger, geboren in Esslingen am Neckar, aufgewachsen in wechselnden Orten Deutschlands, studierte an der FH Münster Kommunikationsdesign. Seit dem Abschluss ihres Studiums lebt und arbeitet sie in ihrer Wahlheimat Hamburg als freiberufliche Künstlerin und Illustratorin.