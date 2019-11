Buchautor

Elizabeth Jane Howard

Elizabeth Jane Howard, 1923 in London geboren, arbeitete als Schauspielerin und Modell, bevor sie 1950 ihren ersten Roman "The Beautiful Visit", schrieb. Bis 1983 war sie verheiratet mit Kingsley Amis und damit die Stiefmutter von Martin Amis. 2000 verlieh ihr Queen Elizabeth II. den Verdienstorden Commander of the British Empire. Howard starb 2014 in Suffolk.