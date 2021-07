Egon Christian Leitner, geboren 1961 in Graz, studierte Philosophie und Klassischen Philologie. Danach arbeitete er in der Kranken- und Altenpflege und in der Flüchtlingshilfe. Literaturförderungspreis der Stadt Graz 2013 und Literaturstipendium der Stadt Graz 2016. Publikationen u. a. Des Menschen Herz. Sozialstaatsroman (2012), Komm raus da. Freiheitsroman (2014), Zur frohen Zukunft. Werkstattgespräche mit Adolf Holl (= Auswege, Band 1, 2014), Vom Helfen und vom Wohlergehen oder Wie die Politik neu und besser erfunden werden kann. Gespräche mit Markus Marterbauer, Fritz Orter und Werner Vogt (= Auswege, Band 2, 2015). Zu Pierre Bourdieu, Österreich und den Rest der Welt: "Bourdieus eingreifende Wissenschaft" (2000), "Schutz und Gegenwehr. Menschenleben und Widerstandswissen von Hesiod bis Bourdieu" (2002); als Zeitungsartikel: "Pierre Bourdieu: Die Linken sind zwei, drei Revolutionen hintennach" (2017), "Her mit dem neuen Sozialstaatsvolksbegehren!" (2018).