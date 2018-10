Buchautor

Dirk Skiba

Dirk Skiba ist ein autodidaktischer Fotograf. Er studierte Sinologie, Germanistik und Deutsch als Fremdsprache in Berlin, ist seit 1999 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Auslandsgermanistik/Deutsch als Fremd- und Zweitsprache der Friedrich-Schiller-Universität Jena, promovierte 2008 mit einer Arbeit über Argumentationsmuster in Texten chinesischer Deutschlerner, Arbeitsgebiete u.a. Kulturwissenschaft, Gegenwartsliteratur und Literaturdidaktik.