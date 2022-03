Buchautor

Deb Olin Unferth

Deb Olin Unferth, geboren 1968, ist eine amerikanische Schriftstellerin. Sie veröffentlichte erzählende und essayistische Prosa sowie eine Graphic Novel. Seit 2014 ist sie Associate Professor am English Department der University of Texas. Unferth unterrichtet Creative Writing sowohl in akademischen Institutionen als auch in Hochsicherheitsgefängnissen.