Buchautor

David G. Marwell

David G. Marwell, 1951 geboren, war Direktor des Museum of Jewish Heritage sowie Präsident des Leo Baeck-Institut New York/Berlin. Vor seiner Arbeit im United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. war der Zeithistoriker unter anderem Direktor des Document Center in Berlin und Sonderermitler des amerikanischen Justizministeriums.