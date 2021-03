Buchautor

Danielle McLaughlin

Danielle McLaughlin hat als Rechtsanwältin praktiziert, bevor sie mit 40 Jahren zu schreiben begann. Ihre Geschichten wurden in The New Yorker, The Irish Times, The Stinging Fly und verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Sie lebt im County Cork, Irland und schreibt an ihrem ersten Roman.