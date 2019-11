Buchautor

Dan Piepenbring

Dan Piepenbring, geboren 1986, ist ein amerikanischer Journalist. Er ist beratender Redakteur für die Literaturzeitschrift The Paris Review und Autor für die Website des Magazins The New Yorker. Anfang 2016 lernte er den Musiker Prince kennen und erklärte sich einverstanden, ihm bei der Erstellung seiner Autobiografie zu unterstützen. Nach dem Tod des Musikers wenige Monate nach dem ersten Treffen führte er das Vorhaben alleine weiter.