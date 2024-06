Buchautor

Claudia Goldin

Claudia Goldin, geboren 1946 in New York, ist Wirtschaftswissenschaftlerin und -historikerin. Sie hat die Henry Lee-Professur für Ökonomie an der Harvard Universität inne. 2023 erhielt sie den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Frauenerwerbstätigkeit, Einkommensungleichheit, technologischer Wandel, Bildung und Migration.