Buchautor

Christa Morgenrath

Christa Morgenrath ist Initiatorin und Kuratorin der Kölner Literatur- und Bildungsreihe stimmen afrikas. Als Dramaturgin und Referentin von Roberto Ciulli hat sie in den 90er Jahren am "Theater an der Ruhr" die Grundlagen des internationalen Kulturaustausches mitentwickelt. Diese konnte sie u.a. im Rahmen der EXPO 2000 und beim "internationalen literaturfestival berlin" ausbauen und während ihrer Tätigkeit in Westafrika um entwicklungspolitische Aspekte ergänzen. Sie arbeitete als Lektorin für die WDR-Hörspielredaktion.