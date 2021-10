Buchautor

Chas Gerretsen

Chas Gerretsen wurde 1943 in Groningen, Niederlande, geboren. Er war Kriegsfotograf, Fotojournalist und Fotograf von Filmkulissen. Seine Fotos von bewaffneten Konflikten, Hollywood-Filmen und Prominentenporträts wurden in den meisten großen Magazinen veröffentlicht, darunter Time, Newsweek und Rolling Stone. Gerretsens Werk wird im Sommer 2021 in einer großen Retrospektive im Niederländischen Fotomuseum zu sehen sein.