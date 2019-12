Buchautor

Charles Racine

Charles Racine, geboren 1927 in Moutier, gestorben 1995 in Zürich, war ein französischsprachiger Schweizer Dichter. Er übte verschiedene Berufe aus, lebte seit den Sechzigerjahren in Zürich und hielt sich oft in Paris auf. Anfang der Achtzigerjahre zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er schuf ein umfangreiches lyrisches Werk in französischer Sprache, wovon erst ein Teil veröffentlicht worden ist.