Buchautor

Cat Patrick

Cat Patrick, geboren 1950 in Cheyenne, Wyoming, USA, lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Seattle, verbringen aber so viel freie Zeit wie möglich vier Stunden westlich von ihrer Heimat in Long Beach, um Marshmallows zu grillen und Papierdrachen zu entwirren. Dort ist "Tornado im Kopf", Cat Patricks erstes Kinderbuch, entstanden.