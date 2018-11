Buchautor

Burkhard Veigel

Burkhart Veigel, geboren in Thüringen und aufgewachsen in Schwaben, studierte Medizin in Westberlin. In den Jahren 1961 bis 1970 war er einer der erfolgreichsten Fluchthelfer in Berlin. Danach führte er als Arzt 30 Jahre lang eine eigene Praxis in Stuttgart. Seit 2007 lebt er wieder in Berlin.