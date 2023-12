Buchautor

Birgit Kolboske

Birgit Kolboske hat Politologie, Lateinamerikanistik und Linguistik an der FU Berlin studiert. Nach langjähriger Tätigkeit als Journalistin, Übersetzerin und Lektorin, unter anderem in Mexiko und New York, ab 2002 Mitarbeit im Forschungsprogramm der MPG zur "Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus". Seit 2011 koordiniert sie Programm und Edition des Forschungsprogramms "Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft (1948-2002)". 2022 promovierte sie an der Universität Leipzig mit einer Frauen- und Geschlechtergeschichte der Max-Planck-Gesellschaft.