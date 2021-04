Ch. Links Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783962890919, Gebunden, 448 Seiten, 40.00 EUR

Auch nach dem Mauerbau am 13. August 1961 kamen Zuwanderer aus der DDR in die Bundesrepublik und nach West-Berlin - wenn auch in weit geringerer Zahl als zuvor. Mehr als eine Million Ostdeutsche gelangten…