Buchautor

Bernhard Laum

Bernhard Laum, 1884 in Velen geboren, studierte Archäologie und Klassische Philologie, bevor er für das Deutsche Archäologische Institut tätig wurde. 1936 wurde er Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Marburg, wo er bis zu seiner Emeritierung 1953 lehrte. Er starb 1974 in Marburg.