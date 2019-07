Buchautor

Bernd Asmus

Bernd Asmus, geboren 1959 in Marburg, ist ein deutscher Komponist und Hochschuldozent. Asmus begann 1980 ein Gitarrenstudium an der Essener Folkwang Hochschule, dem er 1984 bis 1986 ein Studium der Musikwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und von 1985 bis 1989 ein Studium in Komposition und Musiktheorie an der hiesigen Musikhochschule anschloss. Seit 2001 ist Asmus Professor für Musiktheorie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.