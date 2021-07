Buchautor

bell hooks

bell hooks, geboren 1952 als Gloria Watkins in Hopkinsville, Kentucky, ist eine amerikanische Literaturwissenschaftlerin afroamerikanischer Abstammung und Verfechterin feministischer und antirassistischer Ansätze. Ihr Pseudonym ist der Name ihrer indigenen Großmutter, den sie aber in Kleinschreibung publiziert. Sie studierte in Stanford und an der University of Wisconsin-Madison (Magister Artium 1976). Sie promovierte 1983 an der University of California, Santa Cruz. Sie hatte Lehraufträge an der Yale University und am Oberlin College. Ab 1994 war sie als Professorin für Englische Literatur am City College of New York tätig und im Jahr 2004 trat sie eine Professur im Berea College, Kentucky an. Die Themen ihrer Schriften sind weit gefasst: Besonders beschäftigt sie sich mit Feminismus und Gender-Fragen, Antirassismus, Klassismus und Kulturkritik.