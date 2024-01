Buchautor

Becky Chambers

Becky Chambers, geboren 1985 in Südkalifornien, ist eine in Nordkalifornien lebende Science-Fiction-Autorin. Am bekanntesten ist sie für ihre mit dem Hugo Award ausgezeichnete Wayfarers-Reihe gehören. Ihre Freizeit verbringt sie mit Video- und Tabletop-Spiele, züchtet Bienen und schaut durch ihr Teleskop. Sie lebt in Kalifornien mit ihrer Frau.