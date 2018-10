Buchautor

Beatrice Minger

Beatrice Minger, geboren 1980 in Lachen, Schweiz, studierte Filmwissenschaft, Germanistik und neuere Geschichte in Zürich, Berlin und Lausanne. Seit 2005 entstehen Kurzfilme, Videoarbeiten und Videoclips. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie als Regieassistentin und Script Supervisor beim Schweizer Spielfilm. Als Teil des Kollektivs Yelling 5 kuratiert sie die Gesprächsreihe Please Don't Talk To The Driver mit Filmemacherinnen und Filmemachern. Aktuell schreibt sie an ihrem ersten Langspielfilm.