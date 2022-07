Buchautor

Atsuhiro Yoshida

Atsuhiro Yoshida, geboren 1962 in Tokio, ist ein preisgekrönter Book Designer und spätberufener Schriftsteller, der in seinen mittlerweile zahlreichen Büchern den kleinen Dingen nachspürt, die das Leben lebenswert machen und die zu suchen sich in jedem Fall lohnt. Gutes Essen und ein guter Tropfen schaden dabei nicht, im Gegenteil.