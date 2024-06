Buchautor

Ashley Kalagian Blunt

Ashley Kalagian Blunt ist Schriftellerin, Rednerin und Podcasterin. Si schreibt überwiegend Krimis und psychologische Thriller, hat aber auch ein Memorienbuch ("How to Be Australian") und Essays ("My Name Is Revenge") veröffentlicht. Bluntt ist Mitgestalterin eines Podcasts über Schreiben, Kreativität und Gesundheit.