Buchautor

Aram Galstyan

Aram Galstyan, 1977 in Jerewan in Armenien geboren, studierte dort Kunst und Pädagogik und war Dozent für Malerei und Grafik an der Fachhochschule für Schöne Künste . Seit 2009 lehrt er an der Kunst.Schule.Rostoc. Nebenher ist er als freischaffender Künstler und Übersetzer tätig.