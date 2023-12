bohem press, Affoltern am Albis 2023

ISBN 9783959392235, Gebunden, 40 Seiten, 22.00 EUR

Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. Mit Illustrationen. Was sind Gedanken?, fragte Nora. Dinge, die du denkst. Was ist denken? Was du in deinem Kopf tust. Wie denn? Das ist eine gute Frage. Mit…