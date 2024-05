Buchautor

Anne-Christin Plate

Anne-Christin Plate ist in Greifswald an der Ostsee aufgewachsen. Sie studierte an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle/Saale und in St. Petersburg. Heute leitet Anne-Christin Plate ein Atelier für Künstler:innen mit Behinderung. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin. "Die Blumenfrau" ist ihr erstes Bilderbuch und beruht auf wahren Begebenheiten.