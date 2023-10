Buchautor

Anna Machcewicz

Anna Machcewicz ist Historikerin und Journalistin. Sie promovierte am Institut für politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften mit der Studie "Rebellion: Streiks in der Dreistadt im August 1980. Ihre erste Monographie war eine Biographie von Kazimierz Moczarski, dem polnischen Journalisten und wichtigen Mitglied der polnischen Anti-Nazi-Widerstandsbewegung, der fast elf Jahre in einem kommunistischen Gefängnis verbrachte (darunter zehn Monate mit dem Nazi-Täter Jürgen Stroop, die er in seinem berühmten Buch Gespräche mit einem Henker beschrieb). Ihr anderes Buch, Gefängnisbriefe von Zofia und Kazimierz Moczarski, wurde 2016 von der Wochenzeitung Polityka ausgezeichnet. Machcewicz arbeitete im Museum für Polnische Geschichte und im Museum des Warschauer Aufstands als Koordinatorin und Redakteurin zahlreicher Projekte. Außerdem arbeitete sie als freie Journalistin für das öffentlich-rechtliche polnische Fernsehen, die BBC und Zeitungen: Polityka, Tygodnik Powszechny und Newsweek.