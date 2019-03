Buchautor

Andrea Römmele

Andrea Römmele, geboren 1967, ist Professorin für Kommunikation in Politik und Zivilgesellschaft an der Hertie School of Governance in Berlin sowie Herausgeberin des Handbuches Politikberatung. Langjährige Forschungsaufenthalte an renommierten amerikanischen Hochschulen und Think Tanks. Kommunikationsberaterin in nationalen und internationalen politischen Kampagnen. Regelmäßige Medienauftritte (u.a. bei Maybrit Illner, Tagesschau, ARD Morgenmagazin, ZDF spezial).