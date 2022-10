Buchautor

Amina Eisner

Amina Eisner, geboren 1990 in Berlin, ist Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Nach dem Abitur zog sie nach Liverpool, um Drama (Schauspiel & Regie) an der John Moores University zu studieren. Während des Studiums sammelte sie erste Erfahrungen auf und hinter der Bühne an diversen Theatern in England und Deutschland. 2015 feierte ihr Theaterstück "Jung, giftig und schwarz" Premiere am Ballhaus Naunynstraße. 2019 machte sie ihren Master in Dramatic Writing am Drama Centre London. Amina Eisner arbeitet zweisprachig, auf Deutsch und Englisch.