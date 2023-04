Buchautor

Amanda Petrusich

Amanda Petrusich, geboren 1980, ist eine amerikanische Musikjournalistin. Sie ist Mitarbeiterin des The New Yorker, hat als Musikjournalistin für Pitchfork, The New York Times, Spin, the Atlantic u. a. gearbeitet und die Bücher Pink Moon (Nick Drake/331/3 series) und It Still Moves: Lost Songs, Lost Highways, and the Search for the Next American Music veröffentlicht. Sie lehrt Musikkritik an der NYU Gallatin School, wurde für den Grammy nominiert und lebt in Brooklyn.