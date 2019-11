Buchautor

Alexander Ulfig

Alexander Ulfig, geboren 1962, studierte Philosophie, Soziologie und Sprachwissenschaften in Hamburg und Frankfurt am Main. Er promovierte mit einer Arbeit über den Begriff der Lebenswelt. Er lebt in Frankfurt am Main und arbeitet als freier Autor. Wichtigste Publikationen: "Lexikon der philosophischen Begriffe" (1993); "Große Denker" (2006); "Qualifikation statt Quote" (Hrsg.) (2012); "Mit der Welt verschmelzen" (2016); "Wege aus der Beliebigkeit" (2016); "Die Quotenfalle" (Hrsg.) (2017).