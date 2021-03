Buchautor

Albert Markert

Albert Markert, geboren 1958 in Velen, studierte Kunst, Kunstgeschichte, Germanistik und Politik in Marburg und Osnabrück. 1996 veröffentlichte er zusammen mit Frank Gieseke die umstrittene Beuys-Biografie "Flieger, Filz und Vaterland. Eine erweiterte Beuys-Biografie" (Elefanten Press, Berlin). Derzeit arbeitet er als künstlerischer Leiter des Schalterraum - Projektgalerie für Kunst, Arbeit und Geld in Berlin-Oberschöneweide.