Buchautor

Adam Frank

Der Astrophysiker Adam Frank ist Professor am Department of Physics and Astronomy der University of Rochester. Er gilt als führender Experte für die Endstadien von Sternen. Seine Computerforschungsgruppe an der University of Rochester entwickelt fortschrittliche Supercomputer-Werkzeuge, um die Entstehung von Sternen und die Entwicklung von Planeten zu untersuchen.In seiner aktuellen Arbeit konzentriert er sich auf das Leben im Universum, die Suche nach Technosignaturen von Zivilisationen auf anderen Planeten sowie den Klimawandel und die "Astrobiologie des Anthropozäns". Seit 2019 leitet Frank die erste Forschungsgruppe der NASA zur Untersuchung von Technosignaturen (d. h. Anzeichen fortgeschrittener Zivilisationen) auf fremden Planeten. Als selbsternannter "Prediger der Wissenschaft" ist Frank bestrebt, anderen die Schönheit und Faszination der Wissenschaft zu zeigen und ihre kulturelle Rolle zu erforschen. Für seine Arbeit erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter der Joseph A. Burton Forum Award (2020) und die Carl Sagan Medaille (2021).