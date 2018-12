Medien-Watchblog

Bot-Debatte, Google-Tier, Kramp-Zungenbrecher

Vom vom 11. Dezember 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Die Zeitungen beschäftigen sich mit dem Brexit, dem Streik bei der Deutschen Bahn und mit dem gestern angenommenen UNO-Migrationspakt.

(dra) für den 11.12.2017



Das "Deutschland-Heft" der Zeitschrift Krachkultur"

(sz) - Was ist nur mit uns Deutschen los? "Es geht uns de facto so gut wie nie zuvor, keiner hat einen persönlichen Punkt zu klagen, aber gefühlt geht es so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr." So diagnostiziert jedenfalls der Schriftsteller Matthias Politycki die Lage, in seinem Aufsatz "Bleibt ja unter uns", der in der Krachkultur zu lesen ist. "Das Deutschland-Heft" nennt sich die 19. Ausgabe der Münchner Literaturzeitschrift, was heißt, dass die Herausgeber Martin Brinkmann und Alexander Behrmann darin eine ganze Reihe von literarischen und essayistischen Bestandsaufnahmen zu "einem ideologisch kontaminierten Thema" zusammenführen. Darüber stehen bekannte Namen wie Oskar Maria Graf, Lutz Seiler oder Tanja Dückers, aber auch von einigen Neulingen, wie es sich für eine gute Krachkultur-Ausgabe gehört.



Das Literarische Quartett vom 7. Dezember 2018

Volker Weidermann, mit Christine Westermann, Thea Dorn & Ulrich Matthes.

(zdf) - Auch in der Weihnachts-Ausgabe "Das Literarische Quartett" wird über herausragende Bücher debattierten über

Marina Stepanova: "Nach dem Gedächtnis"

Als "Ein wahrhaftes Ereignis - für alle, die noch zu lesen verstehen" wird in Russland "Nach dem Gedächtnis" gefeiert. Autorin ist die vielfach ausgezeichnete Lyrikerin und Essayistin Maria Stepanova. Sie verschmilzt in ihrem Roman Liebesgeschichten und Reiseberichte, Reflexionen über Erinnerung und Trauma zu einer spannungsvollen Erzählung. Im Zentrum steht ihre weitverzweigte jüdisch-russisch-europäische Familie, die in unzivilisierten, gewaltgeprägten Zeiten ein stilles, unspektakuläres Leben führen wollte. Haben die Familienmitglieder genau wegen ihrer Unauffälligkeit überlebt? - mehr in der Bücherschau



Hilmar Klute: "Was dann nachher so schön fliegt"

Ruhrgebiet in den 80er Jahren. Der Ich-Erzähler ist 20 und pflegt als Zivildienstleistender inkontinente Bewohner eines Altenheims. In jeder freien Minute schreibt er Gedichte, möchte Lyriker werden. Er geht nach Berlin, tritt in seinen Tag-Träumen als literarischer Held der Gruppe 47 auf, kippt an der Bar mit Heiner Müller einen Whisky und verliebt sich umständlich in Katja. Diese Coming-of-Age-Story ist das Debüt des Sprachakrobatikers Hilmar Klute, der bei der Süddeutschen Zeitung die Seite-Eins-Glosse "Das Streiflicht" verantwortet. - mehr in der Bücherschau





Sebastian Barry "Tage ohne Ende", Steidl, 2018

Tage ohne Ende" ist der achte Roman des vielfach ausgezeichneten irischen Schriftstellers Sebastian Barry. "Also, wie sie in Missouri 'ne Leiche aufbewahren, das schießt wirklich den Vogel ab." So beginnt die Geschichte von zwei bettelarmen Jungs, die zunächst in Frauenkleidern in einem Salon als Tanzmädchen auftreten, später als Soldaten gegen Indianer kämpfen und der Grausamkeit des Tötens erliegen. Was sie rettet, ist ihre Liebe, denn Thomas und John sind schwul. - mehr in der Bücherschau





Minna Rytisalo "Lempi, das heißt Liebe"

Auf Finnisch heißt Lempi Liebe. Und Lempi heißt auch die Hauptfigur im Roman der finnischen Bloggerin Minna Rytisalo. Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs im Baltikum erzählt sie die Geschichte der rätselhaften Lempi. Als ihr Mann, ein Bauer, aus dem Krieg zurückkehrt, ist sie verschwunden. Voller Liebe und Melancholie erinnert er sich an sie. Die Sicht der eifersüchtigen Magd auf Lempi sieht völlig anders aus und Lempis Zwillingsschwester bringt noch eine weitere Version ins Spiel. Drei unterschiedliche Annäherungen an eine Frau und die Frage: Was heißt Liebe? - mehr in der Bücherschau



29 Min. | Verfügbar bis 25.11.2023

László Krasznahorkai zeichnet anhand eines abgestürzten Barons ein morbides Bild seiner Heimat Ungarn. Und: Warum Übersetzer den Autoren in der Sprachkunst oft in nichts nachstehen

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Die aktuellen Bestsellerlisten

21. November 2018

Ein Triple für Michelle Obama

(bb) - Knapp 200.000 verkaufte Exemplare in weniger als einer Woche: "Becoming" von Michelle Obama entwickelt sich in kürzester Zeit zum Superseller - und zieht Penguin Random House mit. Was sich in den Top 25 sonst noch so tut: boersenblatt.net gibt den Überblick.



In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Krimibestenliste

Die zehn besten Krimis im Dezember

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats. Als Neueinsteiger steht Sara Paretskys "Kritische Masse" auf Platz 1. Es geht um die geraubten Erfindungen einer jüdischen Physikerin, mit denen ein IT-Konzern mächtig wurde.



Krimi des Monats

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die Besten im Dezember

Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



SWR-Bestenliste Dezember

zum Download



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste Dezember

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Dezember, auf Platz eins das 1000-seitige Wahnsinnsdebüt Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen des Wiener Autors Philipp Weiss.