- Die Brexit-Rede Theresa Mays war so forsch, weil sie jetzt auf den Verbündeten Donald Trump zählen kann, fürchtet Zeit online. Der Guardian sieht die Briten dagegen nicht ganz so groß: nur ungefähr so wie Belgien. Barack Obama hat die Whistleblowerin Chelsea Manning begnadigt - nun muss noch Edward Snowden folgen, fordert die New Republic. Das US Press Corps hat einen geharnischten offenen Brief an Trump veröffentlicht. In Deutschland stößt die Idee eine "Reporterfabrik" auf Skepsis.



1. Abkupfern mit System (taz)
2. NPD-Verbot (dwdl)
3. Deutschland (queer)
4. Journalismus-ist ... (medium)
5. Politikerlügen (planet)
6. Heimvorteil (sueddeutsche)

Die russischen Schriftsteller verlassen den PEN, berichtet die, unter anderem möchten nicht länger "die lecken". Voller Wehmut blicken die Kritiker mit "Manchester by the Sea" auf das. Die sieht auf der Kölner Möbelmesse die Moderne auf dem Rückzug. Die erlebt im Wiener MAK ausgerechnet in der Glaskunst von das. Auf weiß, dass es bei nicht um Rechenleistung geht: "Die Hardware ist extrem wichtig".