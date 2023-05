Mare Verlag, Hamburg 2023

ISBN 9783866486966, Gebunden, 176 Seiten, 28,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Klaus Bonn. Mit einem Nachwort von Jochen Schimmang. Ein wohlsituierter New Yorker Geschäftsmann stürzt urplötzlich in eine mentale Krise. Um zu gesunden, so spürt er, muss…