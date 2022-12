Berlinica Publishing, Berlin 2022

ISBN 9783960260516, Gebunden, 192 Seiten, 20,00 EUR



Ein semi-autobiografischer Roman, der an der Cote D'Azur der 30er Jahre spielt. Julius Meier-Graefe lebte mit seiner Frau Annemarie in Saint Cyr-sur-Mer, in einem Haus, das im Volksmund "Das Schloss"…