Berlin Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783827014405, Gebunden, 240 Seiten, 20,00 EUR



Was wir sehen - und lieber nicht sehen wollen. Einen Sommer lang arbeitet Elise für das gesellige Paar Margaux und Philippe in deren Ferienhaus in der Normandie. Fasziniert von den vielen illustren Gästen…