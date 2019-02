Dirk von Lowtzow, Sänger und Songwriter der Band Tocotronic, einer der einflussreichsten deutschen Rockbands der letzten 25 Jahre, durchmisst in einer poetischen, schrägen und humorvollen Enzyklopädie…

Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2019

ISBN 9783836956864, Gebunden, 160 Seiten, 26,00 EUR



Aus dem Norwegischen von Maike Dörries. Hans sticht in See. Aus dem gleichen Grund wie schon so viele Landratten vor ihm: Armut zwingt ihn zu einer riskanten Seefahrt mit einem exzentrischen Abenteurer…